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Трампа разозлили слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

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9:40   2 Декабря 2019
Весь мир

Трампа разозлили слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Трампа разозлили слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Президента США Дональда Трампа серьезно раздосадовали слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Североатлантический альянс находится сейчас в таком состоянии, которое можно охарактеризовать как «смерть мозга».

 Об этом, ссылаясь на высокопоставленных чиновников, сообщает американский информационный портал Axios.

«Он (президент США Дональд Трамп) разозлен на Макрона уже в течение длительного времени», - рассказал источник.

При этом другой источник добавил, что негативные высказывания Макрона о НАТО могут привести к тому, что Трамп начнет отзываться об альянсе в более позитивном ключе.

Напомним, в начале ноября французский лидер заявил, что Европе необходимо начать воспринимать себя как самостоятельную политическую силу, так как Североатлантический альянс полностью утратил внутреннюю координацию и находится в состоянии «смерти мозга».

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Автор: Александр Люблинский
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