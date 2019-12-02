Трампа разозлили слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Президента США Дональда Трампа серьезно раздосадовали слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Североатлантический альянс находится сейчас в таком состоянии, которое можно охарактеризовать как «смерть мозга».

Об этом, ссылаясь на высокопоставленных чиновников, сообщает американский информационный портал Axios.

«Он (президент США Дональд Трамп) разозлен на Макрона уже в течение длительного времени», - рассказал источник.

При этом другой источник добавил, что негативные высказывания Макрона о НАТО могут привести к тому, что Трамп начнет отзываться об альянсе в более позитивном ключе.

Напомним, в начале ноября французский лидер заявил, что Европе необходимо начать воспринимать себя как самостоятельную политическую силу, так как Североатлантический альянс полностью утратил внутреннюю координацию и находится в состоянии «смерти мозга».