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США хотят «усовершенствовать» судебную систему Сирии
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 США хотят «усовершенствовать» судебную систему Сирии

США хотят «усовершенствовать» судебную систему Сирии
9:38   2 Декабря 2019
Весь мир

США хотят «усовершенствовать» судебную систему Сирии

США хотят «усовершенствовать» судебную систему Сирии

Государственный департамент США намерен предоставить до 40 миллионов долларов на реформирование системы сирийского правосудия, следует из документа «Повышение безопасности сообществ и доступности правосудия в Сирии».

Как сообщает RT, Управление по координации помощи Бюро по делам Ближнего Востока запросило предложения по оценке судебной системы, чтобы использовать их в качестве базы для «будущего содействия в реформировании». Как представили в Госдепе, такое «усовершенствование» необходимо для преодоления препятствий на пути к стабильности в республике. 

«Спящие ячейки ИГ* (запрещено в Росси), усилия режима [президента САР Башара] Асада и его союзников по дестабилизации ситуации в области безопасности, вмешательство региональных держав, недовольство со стороны этнических и племенных групп, обычная и организованная преступность, а также коррупция — все это представляет значительные препятствия на пути к стабильности», — заявлено в документе.

То есть, по сути, американцы хотят разделить арабскую республику на «хорошие» и «плохие» зоны влияния. Первые, разумеется, находятся под их контролем, а вторыми управляет официальный Дамаск.

США хотят «усовершенствовать» судебную систему Сирии

Ранее «Федеральное агентство новостей» опубликовало расследование «MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству»*. Это стало второй частью проекта, где первая — «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ»* с корреспондентом «Новой газеты» Денисом Коротковым, что называется, в «главных ролях». В расследовании ФАН пришел к выводу, что Вашингтон и ИГ* работают заодно. Штаты обучают террористов вести информационные войны, а их связующим звеном являются курды.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#сша #сирия #госдеп #реформирование #судебная система

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