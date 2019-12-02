США хотят «усовершенствовать» судебную систему Сирии

Государственный департамент США намерен предоставить до 40 миллионов долларов на реформирование системы сирийского правосудия, следует из документа «Повышение безопасности сообществ и доступности правосудия в Сирии».

Как сообщает RT, Управление по координации помощи Бюро по делам Ближнего Востока запросило предложения по оценке судебной системы, чтобы использовать их в качестве базы для «будущего содействия в реформировании». Как представили в Госдепе, такое «усовершенствование» необходимо для преодоления препятствий на пути к стабильности в республике.

«Спящие ячейки ИГ* (запрещено в Росси), усилия режима [президента САР Башара] Асада и его союзников по дестабилизации ситуации в области безопасности, вмешательство региональных держав, недовольство со стороны этнических и племенных групп, обычная и организованная преступность, а также коррупция — все это представляет значительные препятствия на пути к стабильности», — заявлено в документе.

То есть, по сути, американцы хотят разделить арабскую республику на «хорошие» и «плохие» зоны влияния. Первые, разумеется, находятся под их контролем, а вторыми управляет официальный Дамаск.

Ранее «Федеральное агентство новостей» опубликовало расследование «MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству»*. Это стало второй частью проекта, где первая — «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ»* с корреспондентом «Новой газеты» Денисом Коротковым, что называется, в «главных ролях». В расследовании ФАН пришел к выводу, что Вашингтон и ИГ* работают заодно. Штаты обучают террористов вести информационные войны, а их связующим звеном являются курды.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.