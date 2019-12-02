Коммунальщики Сестрорецка разбираются с последствиями ночного снегопада

Дорожники Сестрорецка приступили к утренней уборке снега после обильных осадков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщили «Невские новости» 2 декабря.

Напомним, что 1 декабря в регионе начался обильный снегопад, который продолжался всю ночь. Дороги, тротуары и дворы оказались под слоем снега, высотой по щиколотку. Чтобы жители могли чувствовать себя комфортно, коммунальщики работают круглосуточно.

Корреспондент «Невских новостей» наблюдал за работой снегоуборочных бригад в районе улицы Володарского ранним утром, указали в агентстве.

Ранее стало известно, что борьба с последствиями снегопада в Невском районе Северной столицы проходит в режиме 24 часа. Работу контролирует глава администрации МО Алексей Гульчук. Как подчеркивали в ведомстве, особое внимание рабочие обращают на дворы, внутриквартальные подъезды, подходы к парадным и остановки. Помимо этого они используют соль, чтобы избежать появление наледи.