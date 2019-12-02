Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Власти Якутии подали заявки на включение новых площадок в ТОР

Власти Якутии подали заявки на включение новых площадок в ТОР

 Коммунальщики Сестрорецка разбираются с последствиями ночного снегопада

Коммунальщики Сестрорецка разбираются с последствиями ночного снегопада
Украинский вице-премьер заявил о готовности Киева «принять пару областей» РФ

Украинский вице-премьер заявил о готовности Киева «принять пару областей» РФ

 Украина «победила» Россию на мировом рынке оружия, заявил бывший украинский депутат

Украина «победила» Россию на мировом рынке оружия, заявил бывший украинский депутат
Курдские боевики в своих рядах спрятали террористов ИГ* - ФАН

Курдские боевики в своих рядах спрятали террористов ИГ* - ФАН

 Трамп и Нетаньяху обсудили угрозу региональной безопасности со стороны Ирана

Трамп и Нетаньяху обсудили угрозу региональной безопасности со стороны Ирана
Власти Якутии подали заявки на включение новых площадок в ТОР

Власти Якутии подали заявки на включение новых площадок в ТОР

 Коммунальщики Сестрорецка разбираются с последствиями ночного снегопада

Коммунальщики Сестрорецка разбираются с последствиями ночного снегопада
Украинский вице-премьер заявил о готовности Киева «принять пару областей» РФ

Украинский вице-премьер заявил о готовности Киева «принять пару областей» РФ

 Украина «победила» Россию на мировом рынке оружия, заявил бывший украинский депутат

Украина «победила» Россию на мировом рынке оружия, заявил бывший украинский депутат
Курдские боевики в своих рядах спрятали террористов ИГ* - ФАН

Курдские боевики в своих рядах спрятали террористов ИГ* - ФАН

 Трамп и Нетаньяху обсудили угрозу региональной безопасности со стороны Ирана

Трамп и Нетаньяху обсудили угрозу региональной безопасности со стороны Ирана
9:12   2 Декабря 2019
Россия

Власти Якутии подали заявки на включение новых площадок в ТОР

Власти Якутии подали заявки на включение новых площадок в ТОР

Территорию опережающего развития (ТОР) «Кангалассы» в Якутии могут расширить четырьмя новыми площадками, заявил глава регионального правительства Владимир Солодов в комментарии ТАСС 2 декабря.

«Мы подали сейчас заявки на включение четырех новых площадок… [Полпред российского президента в ДФО] Юрий Петрович [Трутнев] одобрил эти планы», — подчеркнул он.

Среди нововведений: логистический центр и причал Жатайская судоверфь, «Северная мозаика», где расположится круглогодичный детский лагерь, индустриальный парк вокруг производства компании «Сунтарцеолит» и Кемпендяйской соли. На данный момент ведется поиск дополнительных инвесторов.

По словам якутского главы, Трутнев поручил министерству развития Дальнего Востока ускорить согласование заявок на судоверфь и логистический центр на федеральном уровне.

Власти Якутии подали заявки на включение новых площадок в ТОР

Напомним, что реализация ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» стартовала в 2015 году. Якутская администрация предоставила под ее строительство почти 140 га территорий. В целом, территория опережающего развития создается для привлечения инвестиций, ускорения социально-экономического развития, создания новых рабочих мест и комфортных условий для населения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#якутия #тор

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...