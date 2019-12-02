Власти Якутии подали заявки на включение новых площадок в ТОР

Территорию опережающего развития (ТОР) «Кангалассы» в Якутии могут расширить четырьмя новыми площадками, заявил глава регионального правительства Владимир Солодов в комментарии ТАСС 2 декабря.

«Мы подали сейчас заявки на включение четырех новых площадок… [Полпред российского президента в ДФО] Юрий Петрович [Трутнев] одобрил эти планы», — подчеркнул он.

Среди нововведений: логистический центр и причал Жатайская судоверфь, «Северная мозаика», где расположится круглогодичный детский лагерь, индустриальный парк вокруг производства компании «Сунтарцеолит» и Кемпендяйской соли. На данный момент ведется поиск дополнительных инвесторов.

По словам якутского главы, Трутнев поручил министерству развития Дальнего Востока ускорить согласование заявок на судоверфь и логистический центр на федеральном уровне.

Напомним, что реализация ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» стартовала в 2015 году. Якутская администрация предоставила под ее строительство почти 140 га территорий. В целом, территория опережающего развития создается для привлечения инвестиций, ускорения социально-экономического развития, создания новых рабочих мест и комфортных условий для населения.