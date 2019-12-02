Власти Крыма хотят получить 650 миллионов рублей от продажи нефтетерминала в Феодосии

Правительство Республики Крым рассчитывает получить порядка 650 миллионов рублей от продажи нефтетерминала в Феодосии, которая должна состояться до конца года. Об этом заявила глава регионального министерства имущественных и земельных отношений Анна Анюхина в комментарии ТАСС 2 декабря.

Она напомнила, что аукцион по продаже акций намечен на 12 декабря, уже до конца года власти должны будут получить деньги от сделки.

«Ждем заявок, опасений нет. Рассчитываем получить от продажи нефтетерминала около 650 миллионов рублей», — указала министр.

Напомним, что совет министров республики согласовал продажу еще 9 июля. Так, государственное предприятие «Черноморнефтегаз» имеет право продать учреждение «Морской нефтяной терминал», которое располагается в Феодосии. Оно предназначено для хранения и перевалки нефти и ее продуктов, а уставной фонд достигает почти 770 миллионов рублей. Помимо этого, 23 октября Госсовет Крыма внес нефтетерминал в план по приватизации на текущий год. Крымский глава Сергей Аксенов отмечал, что им заинтересовались три отечественных компании, однако не назвал их.