Почти 500 свадебных церемоний пойдут в ЗАГСах Москвы 31 декабря

Более 470 пар намерены зарегистрировать отношения 31 декабря в столичных ЗАГСах, рассказала глава управления Записи актов гражданского состояния столицы Елена Ефремова в комментарии РИА Новости 2 декабря.

Как она объяснила, торжественные церемонии проходят только по пятницам и субботам. В этом году 31 декабря выпадает на вторник, однако дата очень популярная, поэтому было решено открыть ее для свадеб. Так, в этот день влюбленные могут пожениться во всех столичных ЗАГСах, кроме Архивно-информационного, Замоскворецкого и Люблинского.

«На 27 и 28 декабря подано уже около тысячи заявлений. 130 из них пройдет на новых площадках для регистрации брака», — добавила Ефремова, указав, что в новогодние праздники намерены пожениться порядка 550 пар.

Каникулы после Нового года также популярны среди молодожен, призналась глава управления.

«Так как Новый год связан с началом новой жизни, и это хороший повод создать новую семью», — пояснила она.

По ее словам, в связи с многочисленными обращениями в эти дни будут работать дворцы бракосочетания №1, №3 и №5. В первом — Грибоедовском — можно будет оформить отношения 3 и 7 января, в третьем — 5 и 7 января, а в пятом — 4 и 7 января. Также пары, которые планируют свадьбу в наступающем 2020 году могут подать заявление уже 31 декабря.