Уборка Невского района Петербурга ведется круглосуточно из-за обильного снега

Работы по уборке территории Невского района Петербурга из-за обильного снегопада в ночь на 2 декабря ведутся круглосуточно. Об этом пишут «Невские новости».

В администрации Северной столицы сообщили, что вопрос устранения последствий снегопада лично контролирует глава администрации Невского района Алексей Гульчук.

Отмечается, что особое внимание уделяется дворам, внутриквартальным проездам, подходам к парадным. Работники управляющих компаний посыпают очищенную территорию солью, чтобы там не появилась наледь.

В Невском районе также ведутся работы по борьбе с последствиями снегопада на объектах дорожного хозяйства, а также на остановках.

Ранее сообщалось, что коммунальщики в усиленном режиме проводят уборку Московского района Петербурга от свежевыпавшего декабрьского снега. Улицы района убирают 54 единицы техники, а также бригады дворников.