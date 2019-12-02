Украинский вице-премьер заявил о готовности Киева «принять пару областей» РФ

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба прокомментировал слова спикера Госдумы РФ Владимира Володина о том, что притеснение Киевом малых народов могут привести к развалу страны.

По его словам, Володин своим заявлением якобы угрожает Киеву. Кулеба заявил, что «никто никуда не выйдет» из Украины, но при этом Киев готов принять «пару областей России».

По его словам, это должно случиться якобы для «восстановления исторической справедливости», внедрения европейских стандартов жизни и демократического управления.

При этом он сопроводил свое сообщение постом с картой расселением украинцев, которая составлена львовским географом Степаном Рудницким и напечатана в Австро-Венгрии (сопернике России) в разгар Первой мировой войны.

Ряд стран Европы, в том числе соседние Венгрия и Румыния, активно критикуют украинский закон об образовании, который ущемляет права нацменьшинств.