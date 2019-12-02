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 Трамп и Нетаньяху обсудили угрозу региональной безопасности со стороны Ирана

Трамп и Нетаньяху обсудили угрозу региональной безопасности со стороны Ирана
Уборка Невского района Петербурга ведется круглосуточно из-за обильного снега

Уборка Невского района Петербурга ведется круглосуточно из-за обильного снега

 Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после введения в эксплуатацию

Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после введения в эксплуатацию
Украинский вице-премьер заявил о готовности Киева «принять пару областей» РФ

Украинский вице-премьер заявил о готовности Киева «принять пару областей» РФ

 Украина «победила» Россию на мировом рынке оружия, заявил бывший украинский депутат

Украина «победила» Россию на мировом рынке оружия, заявил бывший украинский депутат
Курдские боевики в своих рядах спрятали террористов ИГ* - ФАН

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 Трамп и Нетаньяху обсудили угрозу региональной безопасности со стороны Ирана

Трамп и Нетаньяху обсудили угрозу региональной безопасности со стороны Ирана
7:09   2 Декабря 2019
Весь мир

Трамп и Нетаньяху обсудили угрозу региональной безопасности со стороны Ирана

Трамп и Нетаньяху обсудили угрозу региональной безопасности со стороны Ирана

Американский президент Дональд Трамп обсудил в воскресенье с израильским премьером Биньямином Нетаньяху «угрозу со стороны Ирана». Об этом сообщает Белый дом.

Отмечается, что Трамп обсудил с Нетаньяху и «угрозу со стороны Ирана», а также другие важные региональные и двусторонние вопросы.

В конце ноября Нетаньяху призвал страны, которые хотят мира в регионе, оказать давление на Тегеран.

В ряде иранских городов в последние дни прошли протесты из-за резкой повышения стоимости бензина. Некоторые из них перерастали вооруженные беспорядки. Сообщалось о жертвах как среди правоохранителей, так и среди манифестантов. Власти ограничили доступ к интернету, в ряде городов прошли шествия против беспорядков.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что беспорядки были организованы Израилем и США, их целью был подрыв иранской безопасности.

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Автор: Олег Королев
#иран #израиль #нетаньяху

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