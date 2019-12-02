Трамп и Нетаньяху обсудили угрозу региональной безопасности со стороны Ирана

Американский президент Дональд Трамп обсудил в воскресенье с израильским премьером Биньямином Нетаньяху «угрозу со стороны Ирана». Об этом сообщает Белый дом.

Отмечается, что Трамп обсудил с Нетаньяху и «угрозу со стороны Ирана», а также другие важные региональные и двусторонние вопросы.

В конце ноября Нетаньяху призвал страны, которые хотят мира в регионе, оказать давление на Тегеран.

В ряде иранских городов в последние дни прошли протесты из-за резкой повышения стоимости бензина. Некоторые из них перерастали вооруженные беспорядки. Сообщалось о жертвах как среди правоохранителей, так и среди манифестантов. Власти ограничили доступ к интернету, в ряде городов прошли шествия против беспорядков.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что беспорядки были организованы Израилем и США, их целью был подрыв иранской безопасности.