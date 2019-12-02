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 Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после введения в эксплуатацию

Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после введения в эксплуатацию
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6:48   2 Декабря 2019
Россия

Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после введения в эксплуатацию

Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после введения в эксплуатацию

Второй энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился спустя четыре дня после официального запуска. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь «Сахалинэнерго» Маргарита Татарова.

Крупнейший энергетический объект региона на западном побережье Сахалина был официально введен в эксплуатацию 25 ноября. ГРЭС была подключена к единой энергосистеме региона была подключена в мае прошлого года и до официального запуска работала в тестовом режиме.

Отмечается, что в Сахалинэнерго за ноябрь текущего года прошлого 26 технологических инцидентов, в том числе повлиявших на отключение энергоблока. Проводится расследование инцидента.

На данный момент ГРЭС-2 работает по диспетчерскому графику и несет заданную нагрузку. После отключения энергоблока, на ней было задействовано резервное оборудование.

Представитель энергохолдинга отметила, что специалисты ищут выработку технических решений для устранения инцидента

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Автор: Олег Королев
#сахалинэнерго

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