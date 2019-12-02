МВД завело дело о нарушении правил дорожного движения ДТП с автобусом в Забайкалье

После аварии с автобусом в Забайкалье, приведшей к гибели 19 человек, следователи отдела по расследованию ДТП завели уголовное дело. Об этом сообщает краевой главк МВД.

Автобус рейса Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В результате ДТП погибли 19 человек, в том числе водитель. Пострадал 21 пассажир. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкалья объявил траур по погибшим в понедельник.

Отмечается, что следователь читинского специализированного отдела по расследованию возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Прокурор Сретенского района изъял данное дело и передал его для дальнейшего расследования следователю СК для соединения с делом, возбужденным по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».