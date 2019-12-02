Вашингтон ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

США ратифицировали протокол к договору о НАТО, одобрив присоединению Северной Македонии к Североатлантическому альянсу.

Американский госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в альянс. По его словам, это «на один шаг ближе» к тому, чтобы Северная Македония могла вступить в НАТО в качестве 30-го союзника.

Ранее американский сенат проголосовал за принятие протокола. «За» высказался 91 сенатор, против выступили двое.

Таким образом, процесс ратификации завершился до начала декабрьского саммита НАТО.

Македония и Греция в июне прошлого года подписали соглашение, которое решает многолетний спор о наименовании бывшей югославской республики и открывает ей путь в НАТО и Евросоюз. Однако, соглашение вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии.