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Украина «победила» Россию на мировом рынке оружия, заявил бывший украинский депутат

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5:17   2 Декабря 2019
Весь мир

Белый дом не станет участвовать в слушаниях по импичменту 4 декабря

Белый дом не станет участвовать в слушаниях по импичменту 4 декабря

Администрация США уведомила комитет палаты представителей по судебным делам о том, что не примет участие в ближайших слушаниях по импичменту. Об этом пишет Politico.

На прошлой неделе глава комитета палаты представителей по судебным делам Джеррольд Надлер пригласил американского президента Дональда Трампа на слушания по импичменту и попросил дать ответ до вечера 1 декабря. Также он попросил лидера определиться с кандидатурой юриста, который будет его представлять. Позже комитет предписал дать ответ до 6 декабря.

Ранее Трамп заявил, что не исключает, что даст показания в рамках процесса.

В своем письме юрисконсульт Белого Дома Пэт Чиполлоне заявил главе комитета палаты представителей по судебным делам, что при нынешних условиях Белый дом не намерен участвовать в слушаниях, которые пройдут в среду.

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Автор: Олег Королев
#трамп #белый дом #импичмент

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