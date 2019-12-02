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 Петербургские коммунальщики работают с последствиями снегопада в первый день зимы

Петербургские коммунальщики работают с последствиями снегопада в первый день зимы
Украина «победила» Россию на мировом рынке оружия, заявил бывший украинский депутат

Украина «победила» Россию на мировом рынке оружия, заявил бывший украинский депутат

 МИД Украины ответил на заявление Володина о распаде страны

МИД Украины ответил на заявление Володина о распаде страны
Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, заявил посол РФ

Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, заявил посол РФ

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4:28   2 Декабря 2019
Весь мир

Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, заявил посол РФ

Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, заявил посол РФ

Россия призвала НАТО к пересмотру сложившихся отношений. Об этом заявил в интервью британскому телеканалу Channel 4 посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

В преддверии саммита Североатлнати, который пройдет в Лондоне на этой неделе, глава диппредставительства РФ подчеркнул, что заявления о «российской угрозе» являются «фейком», поскольку Москва не наращивает свои военных сил у границ стран запада.

При этом он отметил, что у России есть противоречия с западными странами, есть противоречия с Великобританией, поскольку Москва не хочет следовать линии, проводимой другими странами. Келин заявил, что политические разногласия не имеют никакого отношения к серьезным военным вопросам.

Также он подчеркнул, что основная цель России в Сирии - это борьба с терроризмом. Келин подчеркнул что обвинения в адрес Москвы, касающиеся воздушных ударов, нанесенных по гражданским объектам и по больницам в САР, являются голословными и бездоказательными.

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Автор: Олег Королев
#россия #нато

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