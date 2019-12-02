Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, заявил посол РФ

Россия призвала НАТО к пересмотру сложившихся отношений. Об этом заявил в интервью британскому телеканалу Channel 4 посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

В преддверии саммита Североатлнати, который пройдет в Лондоне на этой неделе, глава диппредставительства РФ подчеркнул, что заявления о «российской угрозе» являются «фейком», поскольку Москва не наращивает свои военных сил у границ стран запада.

При этом он отметил, что у России есть противоречия с западными странами, есть противоречия с Великобританией, поскольку Москва не хочет следовать линии, проводимой другими странами. Келин заявил, что политические разногласия не имеют никакого отношения к серьезным военным вопросам.

Также он подчеркнул, что основная цель России в Сирии - это борьба с терроризмом. Келин подчеркнул что обвинения в адрес Москвы, касающиеся воздушных ударов, нанесенных по гражданским объектам и по больницам в САР, являются голословными и бездоказательными.