Украина «победила» Россию на мировом рынке оружия, заявил бывший украинский депутат

«Укроборонпром» «выигрывает» у России позиции на внешних рынках и продолжает конкурировать с ней. Об этом заявил экс-нардеп, новый замгендиректора украинского концерна Мустафа Найем.

По его словам, в ситуации с отсутствием госфинансирования, «Укроборонпром» якобы продолжал «выигрывать у России позиции на внешних рынках». Найем отметил, что это происходит за счет того, что концерн обслуживает советскую технику, предоставляет комплектующие к бронетехнике и авиации, а также проводит ее ремонт.

Бывший депутат Верховной рады заявил, что «Укроборонпром» до сих пор «продолжает конкурировать» с Россией. По его словам, у Украины есть «огромный интеллектуальный потенциал» в данной сфере.

«Укроборонпром» - объединение предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса под государственным управлением. Большинство предприятий были созданы еще во времена СССР.