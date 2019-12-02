МИД Украины ответил на заявление Володина о распаде страны

Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что притеснение малых народов и национализм могут развалить Украину.

На своей странице в Facebook написал, что Россия якобы «пытается разыграть национальный вопрос» на Украине. По его словам, Киев не пользуется термином «малые народы», поскольку все граждане страны якобы имеют равные права.

Также украинский дипломат заявил, что заявление Володина якобы направлено против территориальной целостности Украины и призвано «разжечь межнациональную вражду». Боднар обвинил Москвы в ущемлении прав украинцев на территории РФ.

Замглавы украинского МИД призвал украинские правоохранительные органы изучить высказывание спикера Госдумы РФ на предмет нарушения законодательства Украины.

Ранее Володин, комментируя действия делегации Украины делегации на форуме ООН в Женеве, которая сорвала выступление представлявшего крымских татар депутата Руслана Бальбека, заявил, что эти действия свидетельствуют о нетерпимости Киева к малым народам, что может стать причиной выхода ряда регионов из-под власти Киева.

Ряд стран Европы, в том числе соседние Украине Венгрия и Румыния, активно критикуют закон Украины об образовании, который ущемляет права нацменьшинств. Также летом 2019 года на Украине начал действовать закон о принудительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.