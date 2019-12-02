Медиагруппа «Патриот»
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РЖД с 2020 года начнут продажу билетов на самолеты и автобусы

РЖД с 2020 года начнут продажу билетов на самолеты и автобусы

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РЖД с 2020 года начнут продажу билетов на самолеты и автобусы

РЖД с 2020 года начнут продажу билетов на самолеты и автобусы

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2:53   2 Декабря 2019
Россия

РЖД с 2020 года начнут продажу билетов на самолеты и автобусы

РЖД с 2020 года начнут продажу билетов на самолеты и автобусы

«Российские железные дороги» на своем сайте запустят в начале следующего года продажу билетов на автобусы, самолеты, водный транспорт и такси. Об этом сообщил директор компании по IT Евгений Чаркин.

По его словам, в первую очередь рассматривается вопрос о добавлении, помимо продажи билетов на поездов, авиабилеты и билеты на автобус. Чаркин отметил, что прорабатывается вопрос с возможностью покупки билетов на такси.

Также, по его словам, речь идет о водном транспорте. В частности, в Якутии уже есть возможность купить билет сразу и на паром, и на поезд. Сейчас рассматривается введение данного новшества в Карелии и Петербурге.

Чаркин отметил, что билеты будут генерироваться на сайте и в приложении РЖД через интеграцию с системами бронирования. Речь идет как о билетах на поезда не только в РФ, но и за границу.

Также он подчеркнул, что билеты будут продаваться без комиссии.

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Автор: Олег Королев
#ржд #билеты

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