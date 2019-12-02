США никогда не стремились принести Сирии мир - они только помогают боевикам продолжать расхищать ресурсы Сирии. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей» во второй части своего расследования попытки захвата боевиками ИГ* Сирии.

ФАН публикует вторую часть большого расследования, подтверждающего, что США в Сирии поддерживали и поддерживают террористов ИГ*.

Ранее агентство писал, что более двух тысяч наемников из американской частной военной компании Blackwater были переброшены в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для обеспечения незаконного вывоза нефти из страны. Использование ЧВК помогает США сохранять широкое военное присутствие в оккупированных нефтеносных районах Восточной Сирии и заявлять официально о снижении американского военного контингента.

ФАН обнародовал беседу с водителем нефтевоза, который занимался незаконной транспортировкой сирийской нефти в Ирак. Он рассказал, что с 2016 года возит «черное золото» из сирийской провинции Дейр-эз-Зор в Ирак.

Водитель не смог сказать, на кого он работал, однако кто бы не являлся «владельцем» нефти – курды, боевики ИГ* или американцы, он продолжает общаться с одними и теми же людьми.

На данный момент незаконный вывоз сирийской нефти с территории оккупированного США восточного берега Евфрата продолжается. По данным ФАН, за это продолжают отвечать те же самые люди, что и во времена, когда восток Сирии находился под контролем ИГ*.

Агентство также публикует фото с места стоянки нефтевозов в районе населенного пункта Телль-Тамр.

ИГ* - террористическая группировка, запрещена в РФ.