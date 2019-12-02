Курдские боевики в своих рядах спрятали террористов ИГ* - ФАН

США спасли «Исламское государство»* от полного уничтожения с помощью курдских боевиков. Об этом пишет ФАН во второй части расследования попытки захвата террористами ИГ* Сирии.

«Федеральное агентство новостей» опубликовало вторую часть большого расследования, подтверждающего, что США поддерживают боевиков ИГ*.

Собеседники корреспондентов агентства убеждены, что США не просто помогали террористам с оружием и инструкторами, а фактически спасали боевиков в самых безвыходных ситуациях.

Член специального подразделения «Охотники на ИГ*» сирийской армии Мухаммад Хусейн Ахмад рассказал о событиях конца 2017 года, когда правительственные войска и поддерживающие их отряды впервые зашли на восточный берег Евфрата, в трех километрах севернее города Дейр-эз-Зор, в районе поселка Василь аль-Хавидж. По его словам, в этом населенном пункте были террористы ИГ*, которые не хотели уходить и оказывали вооруженное сопротивление проправительственным силам.

Отмечается, что в момент, когда огонь со стороны террористов прекратился, к поселку подъехало несколько машин курдских вооруженных формирований, поддерживаемых США. В отряде были люди, которые напоминали по своей одежде членов ИГ*. Они убеждали членов сирийской армии не стрелять по ним.

Собеседник ФАН утверждает, что позже он неоднократно замечал, как члены ИГ* неоднократно встречались среди отрядов курдских боевиков. Сириец уверен, что курды, прикрываемые США, таким образом спасли террористов от уничтожения.

«Выяснилось, что остатки ИГИЛ таким образом свои жизни на нефть поменяли. Просто передали нефтяные поля курдам и американцам. ИГИЛ даже уходить с этих полей не потребовалось. Сидят там же, где сидели», - рассказал Мухаммад Хусейн Ахмад

По его словам, на позициях ИГ* видели и американских военнослужащих.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.