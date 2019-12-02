Курдские боевики выполняли роль посредника между США и ИГ - ФАН

Курдские боевики выполняют в Сирии роль связующего звена между США и ИГ*. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей» во второй части расследования попытки захвата террористами ИГ* Сирии.

ФАН опубликовал вторую часть большого расследования, подтверждающего, что США поддерживают боевиков ИГ*.

Бывший член ИГ* по псевдонимом «Малиф» рассказал корреспондентам ФАН, что у его полевого командира Абу Хамза были неплохие связи с курдскими боевками.

По словам террориста, который выполнял в ИГ* роль связного, у них имелись кодовые таблицы для связи - так, когда отключались мобильные телефоны и прочие средства, у них применялись кодовые сигналы, которыми они обменивалась с помощью трассирующих боеприпасов и фонариков. Малиф заявил, что таким образом США аккуратно общались с ИГ* через курдских боевиков.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.