Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
РЖД с 2020 года начнут продажу билетов на самолеты и автобусы

РЖД с 2020 года начнут продажу билетов на самолеты и автобусы

 Петербургские коммунальщики работают с последствиями снегопада в первый день зимы

Петербургские коммунальщики работают с последствиями снегопада в первый день зимы
МИД Украины ответил на заявление Володина о распаде страны

МИД Украины ответил на заявление Володина о распаде страны

 Трижды переносившаяся перепись населения стартовала на Украине

Трижды переносившаяся перепись населения стартовала на Украине
Курдские боевики выполняли роль посредника между США и ИГ - ФАН

Курдские боевики выполняли роль посредника между США и ИГ - ФАН

 Действия ИГ* и курдских боевиков поддерживались и координировались США - ФАН

Действия ИГ* и курдских боевиков поддерживались и координировались США - ФАН
РЖД с 2020 года начнут продажу билетов на самолеты и автобусы

РЖД с 2020 года начнут продажу билетов на самолеты и автобусы

 Петербургские коммунальщики работают с последствиями снегопада в первый день зимы

Петербургские коммунальщики работают с последствиями снегопада в первый день зимы
МИД Украины ответил на заявление Володина о распаде страны

МИД Украины ответил на заявление Володина о распаде страны

 Трижды переносившаяся перепись населения стартовала на Украине

Трижды переносившаяся перепись населения стартовала на Украине
Курдские боевики выполняли роль посредника между США и ИГ - ФАН

Курдские боевики выполняли роль посредника между США и ИГ - ФАН

 Действия ИГ* и курдских боевиков поддерживались и координировались США - ФАН

Действия ИГ* и курдских боевиков поддерживались и координировались США - ФАН
2:40   2 Декабря 2019
Весь мир

Курдские боевики выполняли роль посредника между США и ИГ - ФАН

Курдские боевики выполняли роль посредника между США и ИГ - ФАН

Курдские боевики выполняют в Сирии роль связующего звена между США и ИГ*. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей» во второй части расследования попытки захвата террористами ИГ* Сирии.

ФАН опубликовал вторую часть большого расследования, подтверждающего, что США поддерживают боевиков ИГ*.

Бывший член ИГ* по псевдонимом «Малиф» рассказал корреспондентам ФАН, что у его полевого командира Абу Хамза были неплохие связи с курдскими боевками.

По словам террориста, который выполнял в ИГ* роль связного, у них имелись кодовые таблицы для связи - так, когда отключались мобильные телефоны и прочие средства, у них применялись кодовые сигналы, которыми они обменивалась с помощью трассирующих боеприпасов и фонариков. Малиф заявил, что таким образом США аккуратно общались с ИГ* через курдских боевиков.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Федеральное агентство новостей»
Автор: Олег Королев
#сша #сирия #иг #курды

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...