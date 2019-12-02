Действия ИГ* и курдских боевиков поддерживались и координировались США - ФАН

США, курдские боевики и ИГ* всегда действовали заодно, а также были и остаются союзниками. Об этом пишет ФАН во второй части расследования попытки захвата террористами ИГ* Сирии.

Агентство публикует вторую часть большого расследования, в котором подтверждает, что США поддерживают боевиков ИГ*. Подчеркивается, что о какой-либо американской помощи Сирии речи идти не может, поскольку военные США действуют только вместе с боевиками, которым Вашингтон оказывает всестороннюю поддержку.

Бывший член ИГ* под псевдонимом «Малиф» рассказал, что руководство группировки заявляло членам организации о том, что курдские боевики являются «братьями, прикрывающими от кафиров». В свою очередь говорилось, что американцы - это союзники террористов ИГ*, которые понимают, что они «на верном пути», а всячески им помогают.

Малиф рассказал, что ИГ получает от США новейшую технику, а инструкторы из США готовят террористом, в том числе в различных способах ведения войны, обращения с современным оружием и вербовки новых террористов.

Собеседники ФАН уверены, что США фактически спасали боевиков в самых безвыходных ситуациях, прикрывая их. Таким образом, Вашингтон фактически во всех действиях поддерживал и продолжает поддерживать ИГ*.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.