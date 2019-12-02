Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Петербургские коммунальщики работают с последствиями снегопада в первый день зимы

Петербургские коммунальщики работают с последствиями снегопада в первый день зимы

 Беглов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни дирижера Мариса Янсонса

Беглов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни дирижера Мариса Янсонса
Трижды переносившаяся перепись населения стартовала на Украине

Трижды переносившаяся перепись населения стартовала на Украине

 Российское правительство подтвердило встречу Медведева и Румаса, намеченную на 6 декабря

Российское правительство подтвердило встречу Медведева и Румаса, намеченную на 6 декабря
Действия ИГ* и курдских боевиков поддерживались и координировались США - ФАН

Действия ИГ* и курдских боевиков поддерживались и координировались США - ФАН

 Нетаньяху призвал Европу присоединиться к американским санкциям против Ирана

Нетаньяху призвал Европу присоединиться к американским санкциям против Ирана
Петербургские коммунальщики работают с последствиями снегопада в первый день зимы

Петербургские коммунальщики работают с последствиями снегопада в первый день зимы

 Беглов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни дирижера Мариса Янсонса

Беглов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни дирижера Мариса Янсонса
Трижды переносившаяся перепись населения стартовала на Украине

Трижды переносившаяся перепись населения стартовала на Украине

 Российское правительство подтвердило встречу Медведева и Румаса, намеченную на 6 декабря

Российское правительство подтвердило встречу Медведева и Румаса, намеченную на 6 декабря
Действия ИГ* и курдских боевиков поддерживались и координировались США - ФАН

Действия ИГ* и курдских боевиков поддерживались и координировались США - ФАН

 Нетаньяху призвал Европу присоединиться к американским санкциям против Ирана

Нетаньяху призвал Европу присоединиться к американским санкциям против Ирана
1:02   2 Декабря 2019
Весь мир

Действия ИГ* и курдских боевиков поддерживались и координировались США - ФАН

Действия ИГ* и курдских боевиков поддерживались и координировались США - ФАН

США, курдские боевики и ИГ* всегда действовали заодно, а также были и остаются союзниками. Об этом пишет ФАН во второй части расследования попытки захвата террористами ИГ* Сирии.

Агентство публикует вторую часть большого расследования, в котором подтверждает, что США поддерживают боевиков ИГ*. Подчеркивается, что о какой-либо американской помощи Сирии речи идти не может, поскольку военные США действуют только вместе с боевиками, которым Вашингтон оказывает всестороннюю поддержку.

Бывший член ИГ* под псевдонимом «Малиф» рассказал, что руководство группировки заявляло членам организации о том, что курдские боевики являются «братьями, прикрывающими от кафиров». В свою очередь говорилось, что американцы - это союзники террористов ИГ*, которые понимают, что они «на верном пути», а всячески им помогают.

Малиф рассказал, что ИГ получает от США новейшую технику, а инструкторы из США готовят террористом, в том числе в различных способах ведения войны, обращения с современным оружием и вербовки новых террористов.

Собеседники ФАН уверены, что США  фактически спасали боевиков в самых безвыходных ситуациях, прикрывая их. Таким образом, Вашингтон фактически во всех действиях поддерживал и продолжает поддерживать ИГ*.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Федеральное агентство новостей»
Автор: Олег Королев
#сша #сирия #иг #курды

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...