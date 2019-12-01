Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Петербургские коммунальщики работают с последствиями снегопада в первый день зимы

Петербургские коммунальщики работают с последствиями снегопада в первый день зимы

 Беглов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни дирижера Мариса Янсонса

Беглов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни дирижера Мариса Янсонса
Трижды переносившаяся перепись населения стартовала на Украине

Трижды переносившаяся перепись населения стартовала на Украине

 Российское правительство подтвердило встречу Медведева и Румаса, намеченную на 6 декабря

Российское правительство подтвердило встречу Медведева и Румаса, намеченную на 6 декабря
Нетаньяху призвал Европу присоединиться к американским санкциям против Ирана

Нетаньяху призвал Европу присоединиться к американским санкциям против Ирана

 Сирийские ПВО отражают нападение беспилотников на аэропорт Хама

Сирийские ПВО отражают нападение беспилотников на аэропорт Хама
Петербургские коммунальщики работают с последствиями снегопада в первый день зимы

Петербургские коммунальщики работают с последствиями снегопада в первый день зимы

 Беглов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни дирижера Мариса Янсонса

Беглов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни дирижера Мариса Янсонса
Трижды переносившаяся перепись населения стартовала на Украине

Трижды переносившаяся перепись населения стартовала на Украине

 Российское правительство подтвердило встречу Медведева и Румаса, намеченную на 6 декабря

Российское правительство подтвердило встречу Медведева и Румаса, намеченную на 6 декабря
Нетаньяху призвал Европу присоединиться к американским санкциям против Ирана

Нетаньяху призвал Европу присоединиться к американским санкциям против Ирана

 Сирийские ПВО отражают нападение беспилотников на аэропорт Хама

Сирийские ПВО отражают нападение беспилотников на аэропорт Хама
23:16   1 Декабря 2019
Россия

Петербургские коммунальщики работают с последствиями снегопада в первый день зимы

Петербургские коммунальщики работают с последствиями снегопада в первый день зимы

Санкт-Петербургские коммунальщики работают с последствиями мощного циклона, обрушившегося на Северную столицу в воскресенье, пишут Невские Новости.

В городской администрации рассказали, что в уборке снега с улиц и дворов Петродворцового района задействованы более 200 человек, 22 трактора, 17 пескоразбрасывателей, 9 погрузчиков и 4 самосвала для вывоза снега.

В Невском районе очищать улицы от снега вышли 480 дворников, привлечена 51 единица снегоуборочной техники.

В Центральном районе к снегоуборочным работам привлечены более 500 дворников, 13 единиц плужно-щеточной техники, бобкэтов и примерно десять средств малой механизации. Очищенные территории во избежание наледи посыпают смесью песка и солей.

Издание отмечает, что ночью 2 декабря синоптики также прогнозируют снегопад.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#санкт-петербург #уборка снега

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...