Петербургские коммунальщики работают с последствиями снегопада в первый день зимы

Санкт-Петербургские коммунальщики работают с последствиями мощного циклона, обрушившегося на Северную столицу в воскресенье, пишут Невские Новости.

В городской администрации рассказали, что в уборке снега с улиц и дворов Петродворцового района задействованы более 200 человек, 22 трактора, 17 пескоразбрасывателей, 9 погрузчиков и 4 самосвала для вывоза снега.

В Невском районе очищать улицы от снега вышли 480 дворников, привлечена 51 единица снегоуборочной техники.

В Центральном районе к снегоуборочным работам привлечены более 500 дворников, 13 единиц плужно-щеточной техники, бобкэтов и примерно десять средств малой механизации. Очищенные территории во избежание наледи посыпают смесью песка и солей.

Издание отмечает, что ночью 2 декабря синоптики также прогнозируют снегопад.