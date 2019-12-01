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 Беглов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни дирижера Мариса Янсонса

Беглов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни дирижера Мариса Янсонса
Трижды переносившаяся перепись населения стартовала на Украине

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22:59   1 Декабря 2019
Россия

Беглов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни дирижера Мариса Янсонса

Беглов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни дирижера Мариса Янсонса

Петербургский градоначальник Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РФ Мариса Арвидовича Янсонса, пишут Невские Новости.

«Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким, коллегам и ученикам Мариса Арвидовича Янсонса в связи с его безвременной кончиной", - написал он.

Беглов назвал Янсонса выдающимся дирижером и блестящим интерпретатором, который прославил музыкальное искусство Ленинграда – Санкт-Петербурга во всем мире.

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Автор: Мария Милкевич
#санкт-петербург #беглов

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