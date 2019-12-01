Кудрин наградил лауреатов премии «Гражданская инициатива»

Тринадцать человек стали лауреатами премии «Гражданская инициатива», они получили награды из рук ее основателя, главы Счетной палаты Алексея Кудрина.

Премия, поощряющая гражданские и социально значимые начинания, учреждена Комитетом гражданских инициатив в 2013 году.

На открытии церемонии награждения Кудрин поблагодарил лауреатов за из работу, адресную помощь, заботу, поддержку веры в справедливость.