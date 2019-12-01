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Кудрин наградил лауреатов премии «Гражданская инициатива»

Кудрин наградил лауреатов премии «Гражданская инициатива»

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22:45   1 Декабря 2019
Россия

Кудрин наградил лауреатов премии «Гражданская инициатива»

Кудрин наградил лауреатов премии «Гражданская инициатива»

Тринадцать человек стали лауреатами премии «Гражданская инициатива», они получили награды из рук ее основателя, главы Счетной палаты Алексея Кудрина.

Премия, поощряющая гражданские и социально значимые начинания, учреждена Комитетом гражданских инициатив в 2013 году.

На открытии церемонии награждения Кудрин поблагодарил лауреатов за из работу, адресную помощь, заботу, поддержку веры в справедливость.

«Мы хотим, чтобы страна не просто знала своих героев. Наши лауреаты делают это не для славы и не для признания. Наша премия и наша база инициатив — каталог проектов, которые можно тиражировать», — сказал он.

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Автор: Мария Милкевич
#кудрин #гражданская инициатива

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