Кудрин наградил лауреатов премии «Гражданская инициатива»
Тринадцать человек стали лауреатами премии «Гражданская инициатива», они получили награды из рук ее основателя, главы Счетной палаты Алексея Кудрина.
Премия, поощряющая гражданские и социально значимые начинания, учреждена Комитетом гражданских инициатив в 2013 году.
На открытии церемонии награждения Кудрин поблагодарил лауреатов за из работу, адресную помощь, заботу, поддержку веры в справедливость.
«Мы хотим, чтобы страна не просто знала своих героев. Наши лауреаты делают это не для славы и не для признания. Наша премия и наша база инициатив — каталог проектов, которые можно тиражировать», — сказал он.