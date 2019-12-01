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 Сирийские ПВО отражают нападение беспилотников на аэропорт Хама

Сирийские ПВО отражают нападение беспилотников на аэропорт Хама
Кудрин наградил лауреатов премии «Гражданская инициатива»

Кудрин наградил лауреатов премии «Гражданская инициатива»

 Ортодоксального главу ФЕОР заподозрили в нарушении заповедей Торы

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Трижды переносившаяся перепись населения стартовала на Украине

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 Российское правительство подтвердило встречу Медведева и Румаса, намеченную на 6 декабря

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 Сирийские ПВО отражают нападение беспилотников на аэропорт Хама

Сирийские ПВО отражают нападение беспилотников на аэропорт Хама
21:44   1 Декабря 2019
Весь мир

Сирийские ПВО отражают нападение беспилотников на аэропорт Хама

Сирийские ПВО отражают нападение беспилотников на аэропорт Хама

Боевики попытались атаковать сирийский аэропорт Хама с помощью кустарно созданных беспилотников, системы ПВО Сирии работают по вражеским целям, передает государственное агентство SANA.

Напомним, с 2011 года в Сирии идут боевые действия. К мирному урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, с их помощью террористы были практически побеждены, беженцы начали возвращаться в родные места, а власти — восстанавливать разрушенную в ходе военного конфликта инфраструктуру.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия

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