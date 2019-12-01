Сирийские ПВО отражают нападение беспилотников на аэропорт Хама

Боевики попытались атаковать сирийский аэропорт Хама с помощью кустарно созданных беспилотников, системы ПВО Сирии работают по вражеским целям, передает государственное агентство SANA.

Напомним, с 2011 года в Сирии идут боевые действия. К мирному урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, с их помощью террористы были практически побеждены, беженцы начали возвращаться в родные места, а власти — восстанавливать разрушенную в ходе военного конфликта инфраструктуру.