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Нетаньяху призвал Европу присоединиться к американским санкциям против Ирана

Нетаньяху призвал Европу присоединиться к американским санкциям против Ирана

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22:11   1 Декабря 2019
Весь мир

Нетаньяху призвал Европу присоединиться к американским санкциям против Ирана

Нетаньяху призвал Европу присоединиться к американским санкциям против Ирана

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху призвал Европу усилить давление на Иран и ввести вслед за США санкции в его отношении. Это заявление распространила в воскресенье администрация премьер-министра.

«Страны Европы работают с тем, чтобы обойти санкции США против Ирана. Пришло время сменить курс. Пришло время наращивать давление на Иран, а не сокращать его. Пришло время присоединиться к США и ужесточать санкции в отношении Ирана», — сказал Нетаньяху.

Премьер считает, что пока Тегеран продолжает обогащать уран для производства ядерного оружия, европейские государства «спешат ублажить Иран еще большими уступками». По мнению Нетаньяху, этим странам следует стыдиться своих действий, ведь если позволить «фанатичному террористическому режиму» и дальше работать над ядерным оружием, последствия могут быть ужасными для всех.

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Автор: Мария Милкевич
#иран #израиль #нетаньяху #ядерное оружие

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