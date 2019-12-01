Ортодоксального главу ФЕОР заподозрили в нарушении заповедей Торы

Детективы из частного израильского агентства раскрыли возможный роман главы Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александра Бороды. Это наводит на мысли о том, что ультраортодоксальный еврей на словах, на деле может оказаться обычным грешником.

Федерация еврейских общин России берет свое начало в 1999 года, а в 2019 она отмечает 20-летний юбилей. ФЕОР является куратором множества общин, синагог и общественных центров по всей стране. Организация также занимается восстановлением культовых зданий, ей подконтрольны также и коммерческие объединения.

Своей главной миссией ФЕОР считает объединение деятельности евреев и возрождение духовных традиций и уклада национальной жизни, следит за тем, чтобы сохранялась возможность религиозного образа жизни. Ее руководство состоит из людей, позиционирующих себя очень ортодоксальными евреями, которые трепетно чтут Тору и являются рупорами морали и нравственности.

На данный момент ФЕОР возглавляет раввин, лидер хасидской организации, планирующий занять пост главного раввина России, Александр Моисеевич Борода. Но сбудутся ли такие планы и удержится ли на новом посту Александр Моисеевич, сказать сложно, особенно в свете последних новостей.

Так, по данным частного детективного агентства, Борода, находясь в браке, завязал романтические отношения с гражданкой Израиля и России, нееврейкой, Инной Никитиной, сообщило издание «Порт Амур». Известно, что сейчас Никитина готовится обратиться в иудаизм. Возможно, именно из-за того, что информация о предполагаемом романе станет известна общественности, Борода решил развестись на шестом десятке жизни со своей женой, матерью пятерых его детей, которой является Хава Борода, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источники в израильских СМИ.

Как сообщает Beinson.news, которое подкрепило свои данные снимками с мест событий, возможный роман длится уже 2,5 года, а предполагаемая пара отдыхала вместе в Нетании в ноябре текущего года. Кстати говоря, Инна Никита является жительницей Нетании.

Будет ли это считаться грехом по Торе, сказать сложно, ведь в ее заповедях уделено гораздо больше внимания поведению замужних женщин. В то время как мужчинам в некоторых случаях позволено многоженство. При этом институт брака является особой святыней, единым целым мужского и женского начал. А нарушение семейных законов — «грязное дело» и наносит вред душе.

Даже если предполагаемый такой поступок заявляющего себя ортодоксальным евреем Бороды и не будет считаться греховным по Торе, он очевидно изменит отношение к нему как к примеру человека высших моральных ценностей. И заставит задуматься, а может ли этот человек называть себя истинно ортодоксальным иудеем, который чтить все предписанные ему заповеди священной книги?

В сложившейся ситуации остается только поздравить последователей Федерации еврейских общин с 20-летним юбилеем организации. А также выразить соболезнования с тем, что Борода преподнес такой «подарок». Желаем им не впадать в грех уныния и хорошо отметить праздник. Ибо сказано: Есть и такая суета на земле: праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я: и это суета!».