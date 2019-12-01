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21:01   1 Декабря 2019
Весь мир

Россиян нет среди пострадавших в автобусном ДТП в Тунисе

Россиян нет среди пострадавших в автобусном ДТП в Тунисе

Среди пострадавших в ходе аварии с автобусом в Тунисе нет россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство.

«По предварительным данным, полученным от местных компетентных органов, в результате ДТП, произошедшего 1 декабря в окрестностях города Айн-Драхам (провинция Джендуба), среди погибших и пострадавших российские граждане не имеются», — пояснили агентству в посольстве России в Тунисе.

Днем 1 декабря в Тунисе случилась крупная авария с туристическим автобусом. В его салоне находились 43 человека, из них 22 погибли, еще 21 пострадал. Об этом рассказали представители МВД страны. Ведомство сообщило, что автобус перевернулся и вылетел в кювет. Туристы направлялись из столицы Туниса в сторону города Айн Дарахим, но неподалеку от Айн ас-Сенуси произошло ДТП.

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Автор: Галина Кандинская
#дтп #тунис

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