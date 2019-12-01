Глава украинского МВД оскорбился и обозвал Володина «очередным русским дураком»

Глава МВД Украины

Поводом для обзывательств и громких слов Авакову послужило заявление Володина о том, что украинский национализм и притеснение нацменьшинств может привести к распаду страны. Такое мнение российский политик высказал после того, как украинская делегация сорвала выступление депутата Руслана Бальбека, представлявшего на заседании интересы крымских татар.

Аваков сравнил слова Володина с «новыми стеклами для розовых очков» для тех, кто желает сотрудничества и российско-украинской дружбы. В комментарии Володина он усмотрел «истинные устремления «русского мира».

«Нашим, тоже скажу — сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии дешевого газа со скидкой и прочим твердящим «мы один народ» — перечитывайте володиных.. а если не доходит сходу, то знайте, что есть многие — такие, как я. До ваших послуг», — написал он в Facebook и подписался как русскоговорящий украинский националист Арсен.

Вопрос правах национальных меньшинств на территории Украины возник еще в 2017 году, когда в стране вступил в силу новый закон об образовании. Новые правила значительно уменьшили возможность обучения на национальных языках малых народов, проживающих в стране. В связи с этим несколько стран, включая Венгрию и Румынию, выступили с заявлением о том, что Киев притесняет и нарушает права малых народов.

Тем не менее в июле 2019 года на территории страны начал действовать закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни: в образовательных учреждениях, больницах, супермаркетах и ресторанах, в судах и армии и т.д. Также этот закон ввел новую норму по использованию украинского языка на ТВ: раньше она составляла не менее 50%, теперь — 90%. президент Украины Владимир Зеленский обещал внимательно изучить закон на предмет соответствия конституции страны.