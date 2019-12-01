Новый глава дипломатии ЕС считает, что Европа должна иметь единое отношение к России

С 1 декабря верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности стал Жозеп Боррель. В интервью газете El Pais он рассказал, каким видит взаимодействие ЕС и России.

Так, Боррель отметил, что в Европе отношение к России очень разное, нет единого мнения.

«Это тема, по которой нет единого мнения. Одни страны неохотно обсуждают вопрос нормализации отношений с Россией, другие хотели бы улучшения отношений», — пояснил он.

Также дипломат подчеркнул, что европейские страны все же должны иметь общую позицию по отношению к России. Он добавил, что санкции нужно продолжать, однако они не должны определять политику.

«Необходима общая позиция. Будем разговаривать», — сказал Боррель.

Будучи еще только кандидатом на пост верховного комиссара Евросюза, в октябре Боррель выступил с речью, в которой в частности заявил, что ограничения в сторону России могут быть сняты только после урегулирования статуса Крымского полуострова и прекращения конфликта в Донбассе. Одновременно с этим он подчеркнул, что не против сотрудничества с Россией в тех сферах, где это выгодно обеим сторонам.

Эта тема, по которой нет единой позиции. Одни страны неохотно обсуждают вопрос нормализации отношений с Россией, другие хотели бы улучшения отношений Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/01/12/2019/5de3db9a9a79479e449f4a05?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Эта тема, по которой нет единой позиции. Одни страны неохотно обсуждают вопрос нормализации отношений с Россией, другие хотели бы улучшения отношений Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/01/12/2019/5de3db9a9a79479e449f4a05?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Эта тема, по которой нет единой позиции. Одни страны неохотно обсуждают вопрос нормализации отношений с Россией, другие хотели бы улучшения отношений Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/01/12/2019/5de3db9a9a79479e449f4a05?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Эта тема, по которой нет единой позиции. Одни страны неохотно обсуждают вопрос нормализации отношений с Россией, другие хотели бы улучшения отношений Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/01/12/2019/5de3db9a9a79479e449f4a05?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews