Новый глава дипломатии ЕС считает, что Европа должна иметь единое отношение к России
С 1 декабря верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности стал Жозеп Боррель. В интервью газете El Pais он рассказал, каким видит взаимодействие ЕС и России.
Так, Боррель отметил, что в Европе отношение к России очень разное, нет единого мнения.
«Это тема, по которой нет единого мнения. Одни страны неохотно обсуждают вопрос нормализации отношений с Россией, другие хотели бы улучшения отношений», — пояснил он.
Также дипломат подчеркнул, что европейские страны все же должны иметь общую позицию по отношению к России. Он добавил, что санкции нужно продолжать, однако они не должны определять политику.
«Необходима общая позиция. Будем разговаривать», — сказал Боррель.
Будучи еще только кандидатом на пост верховного комиссара Евросюза, в октябре Боррель выступил с речью, в которой в частности заявил, что ограничения в сторону России могут быть сняты только после урегулирования статуса Крымского полуострова и прекращения конфликта в Донбассе. Одновременно с этим он подчеркнул, что не против сотрудничества с Россией в тех сферах, где это выгодно обеим сторонам.