Договор Турции и ПНС Ливии о морских границах нарушает международное право

Греция будет настаивать на введении против Турции санкций внутри блока НАТО за подписанное Анкарой с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии соглашения о морских границах. Детали договора не уточняются, но очевидно, что Турция претендует на нефтеносный район, который расположен на севере от Кипра.

Военный эксперт, редактора журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что Турция играет на несколько фронтов, стремясь стать независимой от США.

Леонков пояснил, что в вашингтонском договоре, по которому сотрудничают страны НАТО, есть параграф, который позволит членам альянса воздействовать на Турцию путем санкций в сфере экономики. Эксперт убежден, что Греция захочет воспользоваться условиями этого параграфа.

«Официальная Анкара играет сразу на насколько фронтов в данный момент. С одной стороны, она обеспечивает собственную безопасность, с другой – пытается выступать в качестве миротворца между противоборствующими сторонами в Ливии, потому что Ливия – это страна, которая также раньше являлась поставщиком нефти, а Турцию в том числе. После операции, проведенной в НАТО, стала поставлять только одной стране – США», – заключил эксперт.

На неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встречался с главарем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем. Итогом переговоров стало соглашение о морских границах в Средиземном море. И хотя детали не раскрываются, понятно, что Анкара пересмотром и закреплением морских границ претендует на нефтеносный район, который расположен на севере от Кипра. На этот же источник претендует и Кипр.

Позднее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном «провокационные действияя Турции в восточном средиземноморье после подписания соглашений с Ливией» и попросил поддержки в этом вопросе.