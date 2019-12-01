Макрон объяснил в НАТО, что главный враг альянса не Россия, а терроризм

Немецкое издание Bild опубликовало материал, объясняющий стратегию французского лидера Эммануэля Макрона.

Автор текста отмечает, что Макрон стремится к тесному сотрудничеству с Россией. В качестве доказательства приводятся его высказывания о ее роли в НАТО:

«Является ли Россия нашим врагом? Я не верю в это», — заявил президент.

Газета обращается к экспертному мнению профессора истории из Фрайбургского университета Йорна Леонарда. Ученый уверен, что действия Макрона вытекают из недовольства обстановкой, сложившейся в мире. А именно, разрушением трансатлантических отношений и экономическим конфликтом, разгоревшимся между Соединенными Штатами и Китаем. По мнению профессора, глава Франции пытается разобраться, какова роль его страны в изменчивых внешнеполитических условиях, а также ищет наиболее выгодного положения для республики.

Само издание связывает заявление Макрона о том, что главные враги НАТО это не Россия и Китай, а международный терроризм, с недавней гибелью тринадцати французских военных в Мали. Солдаты погибли, выполняя антитеррористическую операцию. Именно на этом фоне, считает Bild, Макрон и призвал стран-участниц альянса уделить большее внимание борьбе с международным терроризмом и сместить фокус с финансовых аспектов.

Кроме того, Эммануэль Макрон недавно сделал заявление о том, что планирует добиться лидирующей роли Франции в НАТО. Для этого, по его словам, необходимо ослабить американское влияние на другие государства, входящие в альянс. Он рассматривает стратегическое партнерство с Россией в качестве одного из вариантов развития событий.