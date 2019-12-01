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19:59   1 Декабря 2019
Весь мир

Точка невозврата в климатическом кризисе близка, заявили в ООН

Точка невозврата в климатическом кризисе близка, заявили в ООН

Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что человечество должно прекратить вести «войну против природы». Его слова накануне открытия двадцать пятой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата передает Agence France-Presse.

«На протяжении десятилетий человечество находилось в состоянии войны с планетой, мы должны прекратить нашу войну с природой, и наука утверждает, что мы можем это сделать», – сказал Гуттериш.

Гуттериш убежден, что действий международного сообщества по сокращению выброса парниковых газов для сохранения природы абсолютно недостаточно. Генсек ООН считает, что людям следовало бы прекратить строительство угольных электростанций и начать взимать плату за загрязнения. Более того, Гуттериш призвал «прекратить копать» и вместо этого использовать «широкие возможности» возобновляемой энергии.

Генсек ООН обратил внимание, что многие страны обещали совсем перестать выбрасывать углерод в атмосферу к 2050 году, однако есть несколько больших стран, которые не следуют своим обещаниям.

«Мы приближаемся к точке невозврата в климатическом кризисе», – уверен Гуттериш.

Конференция в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет со 2 по 13 декабря в Мадриде. Представители 196 стран приедут на конференцию.

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Автор: Алина Бранцевич
#оон #климат #гуттериш

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