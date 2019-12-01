Губернатор Забайкальского края Александр Осипов побывал в Нерчинской ЦРБ, где находятся восемь выживших пассажиров перевернувшегося в Сретенском районе автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе главы Забайкалья.

«Глава региона пообщался с пациентами и врачами. Он поставил задачу краевому Минздраву обеспечить ЦРБ необходимыми медикаментами», – говорится в тексте сообщения.

Забайкальским врачам помогают специалисты из национального медицинского центра имени Бурденко, они находятся на видеосвязи с больницей.

Трагическая авария произошла днем 1 декабря на мосту через реку Куэнгу. Частный автобус, ехавший из Читы в Сретенск, пробил ограждение моста и рухнул на лед. В результате погибли 19 человек, в том числе двое детей. Еще 21 человек пострадал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной ДТП стало лопнувшее колесо автобуса.