Эмбрион получает все права человека в момент зачатия, уверены в Русской православной церкви. С таким заявлением выступил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи «Церковь и мир».

Он напомнил, что спор о том, когда душа вселяется в человека, продолжается с древности:

«Одни говорили, что душа появляется во время зачатия, другие, что в момент рождения, а третьи, что она формируется постепенно с формированием тела».

Однако для РПЦ вопрос состоит не в его прямой сути, а в знании «когда эмбрион становится человеком». Церковь не может сказать, когда именно человек получает душу, однако право на рождение появляется именно в момент зачатия, заявил митрополит.

«Это [возникновение права на рождение] не измеряется ни сантиметрами, ни сутками, ни неделями беременности. Поэтому мы считаем аборт недопустимым на любой стадии», — заключил он.

В сентябре официальный представитель РПЦ Владимир Легойда заявил, что религиозная организация не имеет ничего против крещения младенцев, которые появились на свет благодаря «суррогатному материнству» и процедуре ЭКО, то есть экстракорпорального оплодотворения. Вместе с тем, здесь есть одно «но» — ЭКО, при котором «лишние» эмбрионы уничтожаются — нравственно недопустимо, следовательно, таких детей церковь не принимает.

Спустя месяц, глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов назвал бессовестными женщин, делающих аборт. По его словам, таковых нельзя причислить к рядам христианок. Это относится даже к тем девушкам, кому беременность и роды противопоказаны по состоянию здоровья.