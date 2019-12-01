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18:50   1 Декабря 2019
Россия

Борец Садулаев отстранен на четыре месяца за футболку с изображением имама Шамиля

Борец Садулаев отстранен на четыре месяца за футболку с изображением имама Шамиля

Олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на 4 месяца за нарушение правил экипировки на церемонии награждения на чемпионате мира, прошедшем в сентябре 2019 года в Нур-Султане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера российской сборной по вольной борьбе Дзамболата Тедеева.

На прошедшем чемпионате мира, который проходил в Казахстане, Садулаев стал четырехкратным победителем мировых первенств. На церемонию награждения 23-летний спортсмен пришел в футболке с портретом имама Шамиля, северокавкзского религиозного деятеля и военачальника, жившего в девятнадцатом веке. Правила Объединенного мира борьбы (UWW) запрещают приходить на церемонию награждения в чем-либо, кроме экипировки национальной команды.

Также в UWW сообщили, что срок отстранения россиянина закончится 21 января 2020 года. Кроме того, борец обязан выплатить штраф в размере пяти тысяч швейцарских франков.

Абдулрашид Садулаев одержал победу на Олимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро. На чемпионатах Европы он побеждал трижды.

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Автор: Лев Собакин
#спорт #борьба #дисквалификация

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