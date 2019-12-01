Замглавы свердловского главка СК отправили под домашний арест за взяточничество

Ленинский суд Екатеринбурга вынес решение по делу о коррупции в отношении первого заместителей главы свердловского управления Следственного комитета Михаила Бусылко, сообщили в пресс-службе судебного органа 1 декабря.

«Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до двух месяцев… по 28 января 2020 года включительно», — произнесла судья.

Отмечается, что заседание проходило за закрытыми дверями. Вместе с тем, суд приговорил к аналогичному наказанию члена адвокатской палаты Владимирской области Владислава Вострецова за пособничество в коррупции. По словам его адвоката Юрия Еланцева, он признал вину.

43-летнего Бусылко задержали 30 ноября. Согласно материалам, он получил взятку в размере 1,8 миллиона рублей. За эту сумму он согласился отменить постановление о прекращении уголовного дела.