Терроризирующие Сирию курдские боевики вынуждают Анкару на новое военное наступление

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов прокомментировал действия стихийных отрядов курдских боевиков в Сирии и оценил, как может отреагировать Турция.

В воскресенье, 1 декабря, у сирийско-турецкой границы сдетонировала самодельная бомба. Взрыв произошел в ветеринарной клинике, среди погибших и пострадавших турецкие военные, а также члены протурецких отрядов. Предполагается, что ответственность за инцидент лежит на курдах-террористах. К тому же, это не единственный теракт, совершенный их руками.

«Несмотря на то, что основное руководство курдов признало меморандум, подписанный Россией и Турцией, и вывело свои воинские подразделения из районов, куда входила турецкая армия, часть курдских радикалов продолжает устраивать военные провокации. Этот взрыв — не первый террористический акт, совершенный курдскими группировками, которые действуют совместно с исламистами», — заметил собеседник «ПолитРоссии».

Сейчас курдские формирования на сирийской территории носят стихийный характер, у них нет единого центра, сказал эксперт. Эти банды могут вести «партизанскую» войну, заручившись поддержкой исламистов. Однако Россия уже выполнила все свои обязательства в республике.

«А то, что происходит в районе действия турецкой армии — это уже прерогатива Турции», — подытожил Долгов.

9 октября в Сирии стартовала турецкая антитеррористическая операция «Источник мира». Ее целью стало освобождение зоны вдоль границы с Турцией от курдских террористов. 22 октября президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган заключили меморандум по урегулированию ситуации в арабской республике. Вместе с тем, документ игнорируют формирования курдов, которые не перестают оттягивать наступление мира в сирийском государстве.