Союз арабских племен Мисураты, объявший бойкот соглашения о сотрудничестве так называемого ПНС Ливии с Турцией, делает ставку на смену руководства в Триполи.

Об этом заявил аналитик Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в беседе с Nation-news.. По мнению эксперта, Мисурата разочаровалась в политике «премьера» ПНС Сарраджа, для которого наступают нелегкие времена.

Так, действия Сарраджа уже раскритиковал его заместитель Фатхи аль-Меджбари.

«В этой чехарде меняется обстановка внутри ПНС и Саррадж всячески пытается добиться поддержки где только можно, в том числе за рубежами Ливии. Он делает все возможное для того, чтобы заручиться поддержкой Турции и Катара, поэтому подписал это соглашение», – считает эксперт.

В свою очередь, председатель коллегии АНО «Центр Исследований и Развития Евразийства» Юрий Самонкин обратил внимание, что у власти в Ливии стоят бывшие террористы, которые никогда не были самостоятельны в политических решениях.

«Дело в том, что ПНС Ливии – это правительство, которое никогда не было самостоятельным в принятии тех или иных политических решений. То, что они сделали с 2011 по 2019 годы – это не возрождение Ливии, это нарушение национальных интересов государства. Это некая западная экономическая и политическая оккупация. Это отсутствие единой геополитической стратегии и непонимание курса развития страны», – считает эксперт.

Самонкин также убежден, что действия ПНС Ливии продиктованы жаждой власти, а не желанием возродить страну.

«Действиями Сарраджа управляют некие политические амбиции, жажда власти. Он хочет быть лидером, но как это сделать, если он является заложником губительного разрушителя, спонсора, я имею в виду Вашингтон», – добавил Самонкин.

После подписания соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между главарем террористов так называемого Правительства национального спасения (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем и президентом Турции Рейджепом Тайипом Эрдоганом Союз арабских племен Мисураты решил его бойкотировать. Это объясняется намерением защитить суверенитет страны от «турецкой опеки».

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова заявил, что конфликт между Союзом арабских племен Мисураты и Сарражем сильно пошатнул позиции ПНС.