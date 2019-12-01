Протестующие в Тунисе перекрыли дороги и жгут шины после публичной смерти рабочего

Тунис охватили новые беспорядки после публичного суицида 25-летнего Абдельвахеда Хаблани: молодой человек таким образом выразил протест нищете и плохим условиями существования.

Хаблани умер от ожогов в больнице. На следующий же день протестанты перекрыли дороги на юге страны в городе Джелма. Беспорядки продолжались до позднего субботнего вечера, протестующие загородили проезд по дорогам, жгли шины. Слезоточивый газ, примененный полицией, не мог остановить возмущенных людей, пишет The Jerusakem Post.

Хаблани стал далеко не первым тунисцем, кто выразил протест подобным образом. Аналогичные действия в 2010 году совершил продавец фруктов Мохаммед Буазизи. Этот шаг Буазизи положил начало «арабской весне», когда страны арабского мира охватили массовые протесты.

Поступок Буазизи несколько раз повторили позднее. Так, весной 2013 года в столице Туниса парень публично свел счеты с жизнью, протестуя против безработицы и нищеты. Аналогичным образом в декабре 2018 года поступил 29-летний журналист Абдеррак Зоргуи. Перед этим он опубликовал с социальной сети Facebook видеопослание, где признался, что полностью отчаялся из-за положения дел в стране и призвал людей к революции.