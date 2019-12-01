Посольство РФ выясняет, пострадали ли россияне в крупном ДТП с автобусом в Тунисе

Российское посольство в Тунисе выясняет, есть ли среди пострадавших в аварии с автобусом граждане России. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ 1 декабря.

«Посольство России в Тунисе находится в тесном контакте с компетентными органами республики для выяснения подробностей о возможном наличии среди пострадавших граждан Российской Федерации», — указано в сообщении.

1 декабря с.г. в окрестностях г. Айн-Драхам произошло ДТП с туристическим автобусом. Посольство России в Тунисе находится в тесном контакте с компетентными органами республики для выяснения подробностей о возможном наличии среди пострадавших граждан РФ. pic.twitter.com/52K80HOWJj — Посольство России в Тунисе ????????Ambassade de Russie (@AmbRusTun) December 1, 2019

В МИД напомнили, что ранее в районе города Айн-Драхам, провинция Джендуба, произошла крупная авария с туристическим автобусом. Согласно данным, из 43 пассажиров погибли 22, еще 21 пострадавшего госпитализировали.