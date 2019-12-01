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 Посольство РФ выясняет, пострадали ли россияне в крупном ДТП с автобусом в Тунисе

Посольство РФ выясняет, пострадали ли россияне в крупном ДТП с автобусом в Тунисе
Трижды переносившаяся перепись населения стартовала на Украине

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 Более 20 человек погибли из-за аварии в Тунисе

Более 20 человек погибли из-за аварии в Тунисе
17:54   1 Декабря 2019
Россия

Посольство РФ выясняет, пострадали ли россияне в крупном ДТП с автобусом в Тунисе

Посольство РФ выясняет, пострадали ли россияне в крупном ДТП с автобусом в Тунисе

Российское посольство в Тунисе выясняет, есть ли среди пострадавших в аварии с автобусом граждане России. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ 1 декабря.

«Посольство России в Тунисе находится в тесном контакте с компетентными органами республики для выяснения подробностей о возможном наличии среди пострадавших граждан Российской Федерации», — указано в сообщении.

В МИД напомнили, что ранее в районе города Айн-Драхам, провинция Джендуба, произошла крупная авария с туристическим автобусом. Согласно данным, из 43 пассажиров погибли 22, еще 21 пострадавшего госпитализировали.

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Автор: Анна Манц
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