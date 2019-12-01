Трижды переносившаяся перепись населения стартовала на Украине

Пробная перепись населения началась на Украине, сообщили в пресс-центре Госслужбы статистики страны, сообщили в пресс-центре Госслужбы статистики страны.

Пробную перепись проведут в Песковской территориальной общине Бородянского района Киевской области и в части Оболонского района.

С 1 по 10 декабря в онлайн-режиме пройдет первый этап переписи. Для этого нужно иметь квалифицированную электронную подпись.

С 14 по 23 декабря пройдет второй этап. Гражданам нужно будет ответить на вопросы переписчиков, которые будут посещать их дома, либо заполнить анкеты в переписном отделе.

Согласно результатам последний переписи Украины, в декабре 2001 года в стране насчитывалось 48,457 млн жителей. Новую перепись населения планировали провести в 2012 году, но ее пришлось трижды перенести.

По данным Госстата, к началу 2019 года на Украине проживало 42,140 млн человек.