ВС Турции и протурецкие силы укрепляют свои позиции в сирийской Хасаке

ВС Турции и протурецкой силы перемещают свои позиции в Хасаке. Турция дополнила штат новыми единицами боевой техники. Об этом сообщает Telegram-канал «Вестник Дамаска».

По последним данным, турецкие военнослужащие переправили через пограничный переход ас-Суккария конвой военных грузовиков, которые доставили 13 единиц боевой техники. ВС Турции и протурецкие силы укрепляют свои позиции и проводят передислокацию в провинции Хасака.

Одновременно с этим турецкие военные возводят новый наблюдательный пункт, который расположится в местности Телль-Атташ, поблизости с Абу Расином.

Сегодня днем стало известно, что сирийским правительственным войскам удалось вернуть контроль над населенным пунктом Иджаз в провинции Идлиб. В то же время днем, 1 декабря, произошел крупный теракт в провинции Хасака, который, предположительно, могли организовать курдские боевики, в ходе взрыва пострадали несколько турецких военнослужащих.