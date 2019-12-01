Навальный испугался предложения Хинштейна ответить за свои слова в суде

Блогер Алексей Навальный во время диалога с депутатом Госдумы Александром Хинштейном в Twitter испугался суда и решил просто «слиться». Как заметили «Народные новости», подобное поведение достаточно характерно для главы так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», попавшего в реестр иноагентов.

Член партии «Единая Россия» и заместитель председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн 29 ноября в личном микроблоге поинтересовался почему «борцы с режимом и симпатизанты» Навального такие агрессивные на интернет-просторах. Он заметил, что они вечно оскорбляют, угрожают и матерят своих онлайн-оппонентов.

«Неужели в оппозиции нет воспитанных людей?», — недоумевает парламентарий.

Одиозный блогер же решил вставить «пять копеек», подтвердив слова депутата. На этот раз Навальный заявил, что Хинштейн «постоянно прячется и лжет». По его мнению, это подтверждается отсутствием его реакции на «расследование» ФБК, связанное с Росгвардией, где ранее трудился единоросс.

Депутат спросил у блогера, уверен ли он в своих словах и готов ли ответить за них в суде. Однако ответа так и не дождался — Навальный попросту «смылся», испугавшись очередного судебного разбирательства в свою сторону.

Основатель ФБК также попытался напакостить, вспомнив про уголовное дело двадцатилетней давности против парламентария. Хинштейн же быстро осадил оппонента, указав, что его прекратили из-за отсутствия состава преступления, митингов и обращений в его защиту. Что-ж, пакость не удалась.

Г-н @navalny решил «предьявить» мне инициированное Березовским и Рушайло уголовное дело 20-летней давности: это была их месть за мои публикации. Дело прекратили в итоге за отсутствием состава преступления после митингов и обращений в мою защиту. https://t.co/WomwAvEfwE — Александр Хинштейн (@Khinshtein) November 29, 2019

Уже 30 ноября депутат написал, что готовится ко сну, не дождавшись ответа от блогера.

«Если это не трусость, то я не знаю, как подобное поведение называется», — поставил он точку в этом бессмысленном диалоге.