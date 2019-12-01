Российское правительство подтвердило встречу Медведева и Румаса, намеченную на 6 декабря

Главы правительств России и Белоруссии провели телефонные переговоры, где обозначили дальнейшее сотрудничество и договорились о встрече. Об этом сообщила пресс-служба Совета министров Белоруссии.

Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и белорусского коллеги Сергея Румаса запланирована на 6 декабря. Информацию подтвердил пресс-секретарь российского кабинета министров Олег Осипов.

«Да, встреча состоится 6 декабря», — сказал он.

Ранее пресс-служба белорусского Совмина сообщила, главы правительств двух государств провели телефонный разговор в воскресенье, 1 декабря, обсудили «ход работы по согласованию дорожных карт по интеграции» и наметили очередную встречу на 6 декабря.

Поводом для звонка, как сообщили в правительственной пресс-службе, стал юбилей Сергея Румаса. Дмитрий Медведев позвонил коллеге, чтобы поздравить его с 50-летием. Помимо прочего, председатели правительств обсудили дальнейшее сотрудничество и взаимодействие России и Белоруссии в рамках Союзного государства.