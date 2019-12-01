Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Терроризирующие Сирию курдские боевики вынуждают Анкару на новое военное наступление

Терроризирующие Сирию курдские боевики вынуждают Анкару на новое военное наступление

 Посольство РФ выясняет, пострадали ли россияне в крупном ДТП с автобусом в Тунисе

Посольство РФ выясняет, пострадали ли россияне в крупном ДТП с автобусом в Тунисе
Трижды переносившаяся перепись населения стартовала на Украине

Трижды переносившаяся перепись населения стартовала на Украине

 Российское правительство подтвердило встречу Медведева и Румаса, намеченную на 6 декабря

Российское правительство подтвердило встречу Медведева и Румаса, намеченную на 6 декабря
Женщины Туниса на митинге пытаются добиться от властей защиты от насилия

Женщины Туниса на митинге пытаются добиться от властей защиты от насилия

 Более 20 человек погибли из-за аварии в Тунисе

Более 20 человек погибли из-за аварии в Тунисе
Терроризирующие Сирию курдские боевики вынуждают Анкару на новое военное наступление

Терроризирующие Сирию курдские боевики вынуждают Анкару на новое военное наступление

 Посольство РФ выясняет, пострадали ли россияне в крупном ДТП с автобусом в Тунисе

Посольство РФ выясняет, пострадали ли россияне в крупном ДТП с автобусом в Тунисе
Трижды переносившаяся перепись населения стартовала на Украине

Трижды переносившаяся перепись населения стартовала на Украине

 Российское правительство подтвердило встречу Медведева и Румаса, намеченную на 6 декабря

Российское правительство подтвердило встречу Медведева и Румаса, намеченную на 6 декабря
Женщины Туниса на митинге пытаются добиться от властей защиты от насилия

Женщины Туниса на митинге пытаются добиться от властей защиты от насилия

 Более 20 человек погибли из-за аварии в Тунисе

Более 20 человек погибли из-за аварии в Тунисе
17:04   1 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Российское правительство подтвердило встречу Медведева и Румаса, намеченную на 6 декабря

Российское правительство подтвердило встречу Медведева и Румаса, намеченную на 6 декабря

Главы правительств России и Белоруссии провели телефонные переговоры, где обозначили дальнейшее сотрудничество и договорились о встрече. Об этом сообщила пресс-служба Совета министров Белоруссии.

Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и белорусского коллеги Сергея Румаса запланирована на 6 декабря. Информацию подтвердил пресс-секретарь российского кабинета министров Олег Осипов.

«Да, встреча состоится 6 декабря», — сказал он.

Ранее пресс-служба белорусского Совмина сообщила, главы правительств двух государств провели телефонный разговор в воскресенье, 1 декабря, обсудили «ход работы по согласованию дорожных карт по интеграции» и наметили очередную встречу на 6 декабря.

Поводом для звонка, как сообщили в правительственной пресс-службе, стал юбилей Сергея Румаса. Дмитрий Медведев позвонил коллеге, чтобы поздравить его с 50-летием. Помимо прочего, председатели правительств обсудили дальнейшее сотрудничество и взаимодействие России и Белоруссии в рамках Союзного государства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Галина Кандинская
#россия #белоруссия #союзное государство

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...