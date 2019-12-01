Женщины Туниса на митинге пытаются добиться от властей защиты от насилия

Женщины Туниса организовали марш, чтобы привлечь внимание властей к проблемам насилия над женщинами и призвать правительство принять меры.

«Мы хотим видеть реальную мобилизацию со стороны властей, чтобы положить конец всем формам насилия в отношении женщин и проявить твердость в отношении лиц, совершивших такое насилие», – цитирует слова одной из протестующих france24.

Толчком к такому маршу стал инцидент с депутатом Зухейром Махлуфом, который был уличен в рукоблудии в машине возле школы. Депутату были предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах и непристойном поведении в обществе. Сам Махлуф уверял, что болен сахарным диабетом и его заметили, когда он справлял нужду в бутылку.

Видео с инцидентом попало в сети и положило начало акции #MeToo, в ходе котоорой жертвы сексуальных домогательств нарушали табу под хештегом #EnaZeda. Акция появилась на волне глобального движения в 2017 году после обвинений в домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнтшейна.

В ходе марша туниски били в барабаны, стучали в кастрюли и выкрикивали лозунги. Некоторые пришли на акцию с плакатами о равенстве между полами.

В июле 2017 года в Тунисе приняли закон о запрете домогательств в общественном транспорте, однако в тексте документа ни слова не сказано о не публичных местах.

Подобные протестные акции прошли 23 ноября в Мексике, Испании, Бельгии, Швейцарии, Турции, Франции и других странах. В Париже 50 тысяч человек вышли на улицы с фотографиям убитых близких и плакатами с лозунгами.