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Женщины Туниса на митинге пытаются добиться от властей защиты от насилия

Женщины Туниса на митинге пытаются добиться от властей защиты от насилия

 Более 20 человек погибли из-за аварии в Тунисе

Более 20 человек погибли из-за аварии в Тунисе
17:17   1 Декабря 2019
Весь мир

Женщины Туниса на митинге пытаются добиться от властей защиты от насилия

Женщины Туниса на митинге пытаются добиться от властей защиты от насилия

Женщины Туниса организовали марш, чтобы привлечь внимание властей к проблемам насилия над женщинами и призвать правительство принять меры.

«Мы хотим видеть реальную мобилизацию со стороны властей, чтобы положить конец всем формам насилия в отношении женщин и проявить твердость в отношении лиц, совершивших такое насилие», – цитирует слова одной из протестующих france24.

Толчком к такому маршу стал инцидент с депутатом Зухейром Махлуфом, который был уличен в рукоблудии в машине возле школы. Депутату были предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах и непристойном поведении в обществе. Сам Махлуф уверял, что болен сахарным диабетом и его заметили, когда он справлял нужду в бутылку.

Видео с инцидентом попало в сети и положило начало акции #MeToo, в ходе котоорой жертвы сексуальных домогательств нарушали табу под хештегом #EnaZeda. Акция появилась на волне глобального движения в 2017 году после обвинений в домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнтшейна.

В ходе марша туниски били в барабаны, стучали в кастрюли и выкрикивали лозунги. Некоторые пришли на акцию с плакатами о равенстве между полами.

В июле 2017 года в Тунисе приняли закон о запрете домогательств в общественном транспорте, однако в тексте документа ни слова не сказано о не публичных местах.

Подобные протестные акции прошли 23 ноября в Мексике, Испании, Бельгии, Швейцарии, Турции, Франции и других странах. В Париже 50 тысяч человек вышли на улицы с фотографиям убитых близких и плакатами с лозунгами.

 

 

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#протест #тунис #домогательства

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