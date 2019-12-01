Эксперты рады, что «безграмотная баба» Соболь еще пока никого не убила своими инициативами

Военные эксперты и журналисты России раскритиковали юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) Любовь Соболь за непроходимую глупость и попытки влезть в сферы госдеятельности, в которых она ничего не понимает. По словам специалистов, Соболь просто «безграмотная баба» и «инициативная дура».

Любовь Соболь подхватила для саморекламы и набора соцочков актуальную общественную тему – скандал вокруг транспортировки обедненного гексафторида урана (ОГФУ, так называемые «урановые хвосты») из Европы в Россию. Протестные акции против перевоза ядерных ресурсов прошли ранее в немецком Гронау и в семи городах РФ. По мнению активистов, в страну ввозятся токсичные отходы. На волне общественного осуждения решила «прокатиться» и Соболь, раскритиковав в своем Twitter прибытие в морской порт Санкт-Петербурга судна «Михаил Дудин», на котором находились контейнеры с 600 тоннами «урановых хвостов». Возмущению юриста ФБК не было предела, Соболь раскритиковала власти за ввоз «радиоактивного мусора».

«Да, сыр и хамон из Европы ввозить к нам нельзя, а отходы из Германии по мнению властей можно», - написала в Twitter Соболь.

Да, сыр и хамон из Европы ввозить к нам нельзя, а отходы из Германии по мнению властей можно. https://t.co/M6fwxpvpNJ — Соболь Любовь (@SobolLubov) November 28, 2019

«Безграмотная баба» Соболь

Эксперты и журналисты не разделили возмущения Соболь, негативно охарактеризовав юриста ФБК за непрофессионализм.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» и полковник в отставке Виктор Баранец в интервью «Царьграду» заявил, что ОГФУ ввозились в РФ еще во времена Советского Союза, а Соболь просто «безграмотная баба», которая мало что понимает в этой тематике.

«Мы везём эти «урановые хвосты», обеспечивая их стопроцентную безопасность для местного населения, и потом либо продолжаем работать с этими «хвостами» для дальнейшего извлечения необходимой для нашей промышленности энергии, либо происходит процесс так называемого остеклования, это когда они становятся абсолютно герметичными и могут содержаться в земле хоть тысячу лет, не нанося вреда никакой окружающей местности и тем более людям», — объяснил эксперт.

По мнению Баранца, обработка ОГФУ приносит России двойную прибыль: «хвосты» остаются в РФ для использования в промышленности, а государство-поставщик платит колоссальные деньги за дообогащение. В таком процессе нет ничего секретного или странного, тем же самым занимается целый ряд других государств. Эксперт считает, что «безграмотная Соболь» выступает как провокатор и спекулирует на банальной теме, чтобы нажить себе политические очки.

«Инициативная дура»

Журналистка News Front Юлия Витязева в своем Telegram-канале тоже раскритиковала Любовь Соболь, сравнив юриста с бывшим спикером украинского парламента и уполномоченной президента по «мирному» урегулированию конфликта в Донбассе Ириной Геращенко. По мнению Витязевой, она виновата в многократных срывах обмена пленными и ответственна за смерти некоторых пленных.

«Все знают, что определенный подвид барышень делится на два вида: «прелесть, какая дурочка» и «ужас, какая дура». Но есть и третья категория: инициативная дура. Именно инициативная дура Геращенко несёт ответственность за многократный срыв обмена пленными. На ней смерти. Люба Соболь практически ничем не отличается от своей украинской товарки. Разница лишь в том, что формально Люба пока ещё никого не убила. Однако, сломанных жизней на ее счету уже достаточно», - написала Витязева.

По словам журналистки, возмутительно даже не то, что она подводит под статью «глупцов» из секты «Навальный Соболь», а то, что юрист со своими инициативами лезет в те госсферы, где ничего не понимает, но очень хочет регулировать.

«Только вдумайтесь: девушка, которая не может справиться с заданием для первоклашек, считает себя специалистом по ядерным отходам и медицине», - поделилась возмущением автор Telegram-канала.

Журналистка News-Front считает, что Соболь движет банальное тщеславие. Цена этого – человеческие судьбы, но юриста ФБК это не беспокоит.

Напомним, Любовь Соболь попала в неловкую ситуацию, придя без приглашения в Мосгордуму на «круглый стол», организованный депутатом от КПРФ Еленой Шуваловой. Алексей Навальный не давал разрешения на присутствие юриста, так как планировал продвинуть в медиа своего пресс-секретаря Киру Ярмыш. Внезапное появление Соболь породило скандал и раскол внутри ФБК.