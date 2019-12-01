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16:52   1 Декабря 2019
Россия

Эксперты рады, что «безграмотная баба» Соболь еще пока никого не убила своими инициативами

Эксперты рады, что «безграмотная баба» Соболь еще пока никого не убила своими инициативами

Военные эксперты и журналисты России раскритиковали юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) Любовь Соболь за непроходимую глупость и попытки влезть в сферы госдеятельности, в которых она ничего не понимает. По словам специалистов, Соболь просто «безграмотная баба» и «инициативная дура».

Любовь Соболь подхватила для саморекламы и набора соцочков актуальную общественную тему – скандал вокруг транспортировки обедненного гексафторида урана (ОГФУ, так называемые «урановые хвосты») из Европы в Россию. Протестные акции против перевоза ядерных ресурсов прошли ранее в немецком Гронау и в семи городах РФ. По мнению активистов, в страну ввозятся токсичные отходы. На волне общественного осуждения решила «прокатиться» и Соболь, раскритиковав в своем Twitter прибытие в морской порт Санкт-Петербурга судна «Михаил Дудин», на котором находились контейнеры с 600 тоннами «урановых хвостов». Возмущению юриста ФБК не было предела, Соболь раскритиковала власти за ввоз «радиоактивного мусора».

«Да, сыр и хамон из Европы ввозить к нам нельзя, а отходы из Германии по мнению властей можно», - написала в Twitter Соболь.

«Безграмотная баба» Соболь

Эксперты и журналисты не разделили возмущения Соболь, негативно охарактеризовав юриста ФБК за непрофессионализм.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» и полковник в отставке Виктор Баранец в интервью «Царьграду» заявил, что ОГФУ ввозились в РФ еще во времена Советского Союза, а Соболь просто «безграмотная баба», которая мало что понимает в этой тематике.

«Мы везём эти «урановые хвосты», обеспечивая их стопроцентную безопасность для местного населения, и потом либо продолжаем работать с этими «хвостами» для дальнейшего извлечения необходимой для нашей промышленности энергии, либо происходит процесс так называемого остеклования, это когда они становятся абсолютно герметичными и могут содержаться в земле хоть тысячу лет, не нанося вреда никакой окружающей местности и тем более людям», — объяснил эксперт.

По мнению Баранца, обработка ОГФУ приносит России двойную прибыль: «хвосты» остаются в РФ для использования в промышленности, а государство-поставщик платит колоссальные деньги за дообогащение. В таком процессе нет ничего секретного или странного, тем же самым занимается целый ряд других государств. Эксперт считает, что «безграмотная Соболь» выступает как провокатор и спекулирует на банальной теме, чтобы нажить себе политические очки.

«Инициативная дура»

Журналистка News Front Юлия Витязева в своем Telegram-канале тоже раскритиковала Любовь Соболь, сравнив юриста с бывшим спикером украинского парламента и уполномоченной президента по «мирному» урегулированию конфликта в Донбассе Ириной Геращенко. По мнению Витязевой, она виновата в многократных срывах обмена пленными и ответственна за смерти некоторых пленных.

«Все знают, что определенный подвид барышень делится на два вида: «прелесть, какая дурочка» и «ужас, какая дура». Но есть и третья категория: инициативная дура. Именно инициативная дура Геращенко несёт ответственность за многократный срыв обмена пленными. На ней смерти. Люба Соболь практически ничем не отличается от своей украинской товарки. Разница лишь в том, что формально Люба пока ещё никого не убила. Однако, сломанных жизней на ее счету уже достаточно», - написала Витязева.

По словам журналистки, возмутительно даже не то, что она подводит под статью «глупцов» из секты «Навальный Соболь», а то, что юрист со своими инициативами лезет в те госсферы, где ничего не понимает, но очень хочет регулировать.  

«Только вдумайтесь: девушка, которая не может справиться с заданием для первоклашек, считает себя специалистом по ядерным отходам и медицине», - поделилась возмущением автор Telegram-канала.

Журналистка News-Front считает, что Соболь движет банальное тщеславие. Цена этого – человеческие судьбы, но юриста ФБК это не беспокоит.

Эксперты рады, что «безграмотная баба» Соболь еще пока никого не убила своими инициативами

Напомним, Любовь Соболь попала в неловкую ситуацию, придя без приглашения в Мосгордуму на «круглый стол», организованный депутатом от КПРФ Еленой Шуваловой. Алексей Навальный не давал разрешения на присутствие юриста, так как планировал продвинуть в медиа своего пресс-секретаря Киру Ярмыш. Внезапное появление Соболь породило скандал и раскол внутри ФБК.

 

 

 

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Автор: Никита Перечный
#россия #навальный #общество #фбк #соболь

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