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Выплаты за ущерб во время авиаперелета станут выше с 28 декабря

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Выплаты за ущерб во время авиаперелета станут выше с 28 декабря

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16:42   1 Декабря 2019
Россия

Выплаты за ущерб во время авиаперелета станут выше с 28 декабря

Выплаты за ущерб во время авиаперелета станут выше с 28 декабря

В числе нововведений, которые начинают действовать в России с декабря 2019 года и размер компенсационных выплат пассажирам, пострадавшим во время перелета.

Норма вступит в силу 28 декабря, она обозначит новый максимальный размер выплат за вред, который был нанесен пассажиру и его багажу во время международного перелета. Это связано с тем, что в 2107 году Россия присоединилась к Монреальной конвенции, которая предполагает общие правила международных авиаперевозок для всех стран-участниц, сообщает ИА «Экономика Сегодня».

Компенсационные выплаты теперь будут рассчитываться через так называемые специальные права заимствования (СПЗ). Это платежное средство Международного валютного фонда, который ежегодно устанавливает курс. СПЗ не является валютой и существует только в виде записей на банковских счетах.

В последний раз какие-либо решения по изменениям компенсационных выплат пострадавшим авиапассажирам принимались десять лет назад. С того момента размер выплат в случае смерти или вреда здоровью вырос почти на 14% и составляет 128 821 СПЗ.

Более подробный материал с информацией о других важных изменениях декабря читайте на сайте ИА «Политика Сегодня».

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Автор: Лев Собакин

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