Более 20 человек погибли из-за аварии в Тунисе

Автобус с 43 пассажирами на борту, ехавший из Туниса, перевернулся и упал в кювет, сообщили в пресс-службе тунисского министерства внутренних дел.

Отмечается, что транспортное средство принадлежит частному туристическому агентству. Погибли 22 человека, среди которых студенты. Еще 21 пострадавший получили ранения разной степени тяжести.

Стоит отметить, что инцидент схож с трагедией, которая также в воскресенье, 1 декабря, произошла в Забайкальском крае России. Там автобус марки KIA Grandbird выполнял рейс Чита — Сретенка, однако на 60-м километре дороги «Могойтуй — Сретинск — Олочи» он упал с моста на лед реки Куэнга.

В частном транспортном средстве находилось 43 пассажира. Согласно данным источника, погибли 19 человек, по неподтвержденной информации, среди них двое детей. Также госпитализировали 21 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а ГИБДД сообщило, что ДТП произошло из-за лопнувшего колеса.