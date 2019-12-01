Более 20 человек погибли из-за аварии в Тунисе
Автобус с 43 пассажирами на борту, ехавший из Туниса, перевернулся и упал в кювет, сообщили в пресс-службе тунисского министерства внутренних дел.
Отмечается, что транспортное средство принадлежит частному туристическому агентству. Погибли 22 человека, среди которых студенты. Еще 21 пострадавший получили ранения разной степени тяжести.
#Breaking | 22 killed in bus accident in #Tunisia pic.twitter.com/9HurLqxZUg— Asharq Al-Awsat English (@aawsat_eng) December 1, 2019
Стоит отметить, что инцидент схож с трагедией, которая также в воскресенье, 1 декабря, произошла в Забайкальском крае России. Там автобус марки KIA Grandbird выполнял рейс Чита — Сретенка, однако на 60-м километре дороги «Могойтуй — Сретинск — Олочи» он упал с моста на лед реки Куэнга.
В частном транспортном средстве находилось 43 пассажира. Согласно данным источника, погибли 19 человек, по неподтвержденной информации, среди них двое детей. Также госпитализировали 21 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а ГИБДД сообщило, что ДТП произошло из-за лопнувшего колеса.