Врач рассказал, какие наушники меньше вредят слуху

Заведующий оториноларингологическим отделением московской поликлиники номер 52, отохирург Павел Азаров в эфире радиостанции «Говорит Москва» дал совет по использованию наушников.

Он отметил, что высокая громкость чаще всего приносит вред слуху, особенно при использовании наушников-вкладышей.

«Вы понимаете, какой силы звук подается человеку в ухо, если это слышат окружающие? Человек сам себе наносит звуковую травму», — пояснил врач.

Азаров также рассказа, что наушники-вкладыши обладают маленьким динамиком, в чем и кроется их больший вред. По его словам, небольшие динамики выдают звук на очень высоких частотах, поэтому слушателю и хочется постоянно сделать погромче. Громкость в свою очередь влечет звуковую травму.

Врач особенно отметил, что избежать проблем из-за прослушивания музыки через наушники можно, купив накладные наушники. Отоларинголог настоятельно порекомендовал покупать детям именно их.